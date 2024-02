Alljährlich hinterlässt der Winter Schäden an Straßen und Brücken in Magdeburg. Die Stadt selbst hat schon Geld für Reparaturen eingeplant.

Winter in Magdeburg: Mit diesen Schäden rechnet die Stadt an Straßen und Brücken

Schlaglöcher sind alljährlich nach der Wintersaison in Magdeburger Straßen zu finden.

Magdeburg - Zur Reparatur von Straßen und Brücken muss die Stadt Magdeburg nach dem diesjährigen Winter einiges an Geld ausgeben. Das ist geplant - und in diesen Straßen sind die gravierendsten Schäden.

Noch ist der Winter 2023/24 nicht ganz vorbei, doch es zeigen sich schon die Schäden, die Väterchen Frost an Straßen und Brücken im Stadtgebiet hinterlassen hat. Allein für die Beseitigung der Winterschäden auf Straßen rechnet die Stadtverwaltung mit rund 100.000 Euro Kosten, wie der zuständige Beigeordnete Jörg Rehbaum auf eine Anfrage von CDU-Stadtrat Rüdiger Hoffmann erklärt. Inbegriffen in der Summe seien Personal-, Material- und Geräteeinsatz.

Für Straßenbrücken wird mit einem Wertumfang von 100.000 bis 120.000 Euro an Fahrbahnschäden gerechnet. Allerdings: Bei diesen Kosten handele es sich zunächst um eine Schätzung, der Winter dauere noch an, schränkte Rehbaum ein.

Winterschäden an Magdeburger Straßen: Summe bereits eingeplant

Das Geld für die Instandsetzungsarbeiten soll aus dem laufenden Haushalt kommen. Da das Geld bereits vorsorglich eingestellt worden war, habe die angespannte Haushaltslage keinen Einfluss auf die Maßnahmen. Laut Rehbaum sind im gesamten Stadtgebiet die Straßen wie jedes Jahr von Beschädigungen wie Schlaglöcher, Frostaufbrüche sowie Schäden an der Fahrbahndecke betroffen.

Die gravierendsten Beschädigungen sind an folgenden Straßen zu finden: im Gewerbegebiet Rothensee (Wörmlitzer Straße, Grabower Straße, Stegelitzer Straße), Lübecker Straße, Lüneburger Straße, Sandtorstraße, Polderdeich-Seitenweg, Kastanienstraße sowie Olvenstedter Graseweg. Weiterhin gibt es Beschädigungen in der Albert-Vater-Straße und an den Auf- und Abfahrten des Magdeburger Rings sowie im Kirschweg und der Salbker Chaussee.

Die Reparaturarbeiten sollen durch den städtischen Bauhof ausgeführt werden, so der zuständige Beigeordnete in seiner Stellungnahme.