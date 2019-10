In Magdeburg ist es auf der Leipziger Chaussee zu einem schweren Unfall gekommen. Foto: Matthias Strauß

Auf der Leipziger Chaussee in Magdeburg ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es zu Stau.

Magdeburg l Am Mittwochmorgen sorgte eine schwerer Unfall auf der Leipziger Chaussee in Magdeburg für Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. In Höhe Hopfengarten sind aus noch ungeklärter Ursache ein Kleinbus Mitsubishi und ein Motorrad zusammengestoßen.

Durch den Unfall wurde die Motorradfahrerin verletzt,vor Ort notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung musste wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden. Am Kleinbus und am Motorrad entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.