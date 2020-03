Straßenbahnen in Magdeburg. Symbolbild: Martin Rieß

Der Magdeburger Stadtteil wird wieder besser an die City angebunden. Nach dem Sommer wird es wieder mehr Straßenbahnen dorthin geben.

Magdeburg l Große Überraschung bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) am Mittwoch: Pünktlich zum Beginn des nächsten Schuljahres soll es wieder einen 10-Minutentakt in den Stadtteil Rothensee geben. Möglich wird das durch den Kauf von acht Straßenbahnwagen aus Berlin.

Dafür zahlen die MVB etwa 300.000 Euro an die Berliner Verkehrsgesellschaft (BVG). Der Kaufvertrag ist ausgefertigt und soll in den nächsten Tagen unterschrieben werden. Die Züge des Herstellers Tatra wurden zwischen 1980 und 1985 gebaut. In den neunziger Jahren wurden die Straßenbahnen umfassend modernisiert.

Die Züge wurden von Vetretern der MVB direkt in Berlin ausgesucht. Die Hauptuntersuchung der betreffenden Straßenbahnen fand in den Jahren 2017 und 2018 statt. Diese Untersuchungen werden alle acht Jahre durchgeführt und dauern pro Straßenbahnzug etwa drei Monate.

Bilder Eine Berliner Tatra-Bahn der Linie 62 in Köpenick. Diese Züge werden demnächst in Magdeburg fahren und den Stadtteil Rothensee wieder besser an die...



Die Züge sind nicht barrierefrei und sollen als Übergangslösung dienen. Der Aufsichtsrat will noch im Jahr 2020 die Beschaffung von 35 weiteren Niederflurbahnen ausschreiben. Bis diese dann in Betrieb sind sollen die Tatra-Züge die Linien unterstützen. Die MVB hat bereits elf ähnliche Straßenbahnwagen im Betrieb. Allerdings derzeit nur als angehängte Beiwagen an Niederflurzügen und nicht als Triebfahrzeuge.

Der Prozess zur Wiedereinführung der engeren Taktung nach Rothensee lief bereits seit Ende des Jahres 2019, berichtet MVB-Sprecher Tim Stein. Aber erst in der Aufsichtsratssitzung am Dienstag konnte Vollzug gemeldet werden.