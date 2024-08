In Magdeburg sorgen parkende Autos regelmäßig für Stau in einer Straße. Direkt vor einem Krankenhaus gibt es deswegen Stress zwischen Autofahrern. Der Stadtrat greift nun ein.

Geduld ist in einer Straße in Magdeburg gefragt, weil parkende Autos den Durchgangsverkehr einschränken.

Magdeburg - Geduld ist gefragt, wenn man mit dem Auto durch die Straße in Magdeburg fahren will. Vor allem im Bereich der Einfahrt zum Krankenhaus wird es regelmäßig so eng, dass sich die Autos in beiden Richtungen stauen. Der Grund sind die auf einer Seite der Straße geparkten Fahrzeuge.