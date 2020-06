Warnschild an einem Unfallort. In Magdeburg-Sudenburg hat es einen Verkehrsunfall gegeben. Symbolfoto: Martin Rieß

Im Magdeburger Stadtteil Sudenburg ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Fußgängerin schwer verletzt.

Magdburg (vs) l Eine 27-jährige Magdeburgerin befand sich in einer Straßenbahn und verließ diese an einer Haltestelle in der Halberstädter Straße.

Den Ausstieg bekam der 54-jährige Fahrer eines PKW Opel, welcher mit niedriger Geschwindigkeit neben der Straßenbahn fuhr, zu spät mit, wodurch es zur Kollision mit der Fußgängerin kam. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht.