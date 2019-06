In Magdeburg wurde eine Radfahrerin am 17. Juni 2019 schwer verletzt. Symbolfoto: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Eine Radfahrerin ist in Magdeburg bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden.

Magdeburg (vs) l Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr in Magdeburg hat sich eine 38-jährige Radfahrerin schwer am Fuß verletzt.

Eine 70-jährige BMW-Fahrerin aus Staßfurt fuhr mit ihrem Auto in der Ulmenweg Richtung Am Hopfengarten. Als sie nach rechts abbog, beachtete sie nicht die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin stürzte. Sie wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, teilte die Polizei mit.