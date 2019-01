Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall in Magdeburg verletzt. Symbolfoto: Martin Rieß

In Magdeburg hat ein Autofahrer einen Radfahrer missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde verletzt.

Magdeburg (ag) l Bei einem Verkehrsunfall in der Zollstraße in Magdeburg ist am Sonntagnachmittag ein Radfahrer verletzt worden.

Ein 54-jähriger Bernburger fuhr mit seinem VW Golf auf der Ernst-Reuter-Allee in Richtung Zollbrücke. An der Einmündung zur Straße Kleiner Werder wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er einen 38-jährigen Magdeburger, der mit dem Fahrrad in die gleiche Richtung fuhr.

Der Radfahrer stieß mit dem abbiegenden Auto zusammen und fiel auf die Motorhaube. Nach der erstmedizinischen Versorgung wurde der Radfahrer zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.