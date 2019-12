In Magdeburg ist am Mittwochabend ein Supermarkt überfallen worden. Foto: Thomas Schulz

In Magdeburg ist ein Supermarkt überfallen worden. Der Täter flüchtete ohne Beute.

Magdeburg l Am späten Mittwochabend gegen 22.00 Uhr betrat zum Feierabend ein unbekannter Täter einen Supermarkt in der Magdeburger Hopfenbreite. Mit einem waffenähnlichen Gegenstand ging er zur Kasse und versuchte die Tageseinnahmen von einem Kassierer zu erpressen. Dieses gelang ihm nicht und er flüchtete in unbekannte Richtung ohne Beute.

Der junge Kassierer erlitt einen Schock und musste vom Rettungsdienst ambulant betreut werden. Die schnell eintreffende Polizei suchte die Gegend mit einem Großaufgebot ab. Spuren wurden von der Kriminalpolizei gesichert. Zum Täter fehlt jede Spur Dier Ermittlungen dauern an.