Magdeburg - Vor der Tür sammeln sich bereits zahlreiche Abholer, alle mit Körben und Taschen in der Hand. Sie warten darauf, dass das Bürgerhaus an der Poststraße am Mittwochabend seine Türen öffnet. Grund ist der Verein „Tischlein deck mich“, der seit Sommer 2022 in Magdeburg kostenlos Lebensmittel verteilt. Mittlerweile holen sie Ware von 17 Märkten in Magdeburg ab: Frische Lebensmittel, Hygieneprodukte, trockene und haltbare Ware, aber auch Haushaltsartikel, die nicht mehr verkauft werden können.

Was ähnlich wie die Tafel klingt, basiert auf einem anderen Grundgedanken. „Für uns steht die Nachhaltigkeit im Fokus. Wir wollen einfach, dass das Essen nicht weggeworfen wird“, sagt Annette Böhlmann. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Vereins. Als der Verein gegründet wurde, hat sie sich die Vereinsspitze mit Sylvia Müller geteilt, die jedoch im Sommer 2023 verstorben ist. „Das war ein wirklicher Rückschlag für uns alle. Wir waren einfach ein Team“, sagt Böhlmann. Mittlerweile habe sie Sohn Ronny Böhlmann mit ins Boot geholt. Insgesamt habe der Verein mittlerweile 45 Mitglieder, die die Ware in den Märkten abholen, in die Verteilerstellen bringen, sich um den Internetauftritt oder Förderanträge kümmern.

1.300 Abholer pro Monat in Magdeburg

Dienstags bis freitags werden an verschiedenen Standorten in Magdeburg Lebensmittel verteilt. Jeder, der Essen oder Hygieneprodukte vor der Mülltonne bewahren will, kann vorbeikommen. Ein Bedürftigkeitsnachweis zum Beispiel sei nicht nötig. Jedoch gibt es vor Ort ein Losverfahren. „Damit es fair bleibt, zieht jeder eine Nummer. Wir wollen so vermeiden, dass diejenigen, die schon Stunden zuvor da sind, alles bekommen und für andere dann nichts mehr übrig ist“, erklärt der 38-jährige Ronny Böhlmann.

Durch die späten Abholzeiten wolle der Verein auch Berufstätige ansprechen und ihnen das Abholen von Lebensmitteln ermöglichen. Jeden Monat würden rund 1.300 Magdeburger zu den Verteilerstellen kommen. Grund für den Zuwachs seien neben der Inflation auch zunehmendes Interesse an Nachhaltigkeit. Da der Andrang immer größer würde, habe der Verein sich einen Wunsch erfüllt. Seit vergangenen Herbst haben sie „Vereinseigene Räume“, die sie als Lagerfläche nutzen, aber auch als Verteilerstelle. Neu dazugekommen ist, dass sie einmal im Monat Haushaltsartikel verteilen.

Magdeburger Verein an seinen Grenzen

„Es ist immer wieder schön, die vollen Tische mit den geretteten Lebensmitteln zu sehen“; sagt Annette Böhlmann. „Wir können sogar Tierfutter verteilen und dafür sorgen, dass Menschen nicht aus finanziellen Gründen ihre treuen Begleiter abgeben müssen.“ Das sei ihre tägliche Motivation. Denn die vielen organisatorischen Aufgaben, die fast tägliche Verteilung in ganz Magdeburg und die Abholungen in den Märkten ist sehr zeitaufwendig. Die 57-Jährige ist nämlich selbstständig und arbeitet Vollzeit in ihrem eigenen Versicherungsbüro. Auch die anderen Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.

„Wir sind ein kleiner Verein und langsam an unserer Grenze angekommen. Um alles zu schaffen, brauchen wir immer noch mehr Fahrer und Verteiler“, sagt sie. Sie finanzieren sich über Spenden, bekommen von Firmen Transporter für einen günstigeren Preis und profitieren neuerdings auch von einem NP-Markt, der in einer Kiste das Pfand für den Verein sammelt. „Als nächstes Ziel haben wir, dass wir ein eingetragener Verein werden“, erzählt die Vorsitzende.

Hier wird in Magdeburg Essen von „Tischlein deck dich“ verteilt:

Sudenburg: Ambrosiusplatz 2, immer dienstags um 17 Uhr. Alt-Olvenstedt: DRK-Bürgerhaus an der Poststraße 17, immer mittwochs um 17 Uhr. Rothensee: Kirche Rothensee, Turmstraße 13, immer donnerstags um 17 Uhr. Neue Neustadt: Caritas, Am Vorhorn 2, immer freitags um 14.30 Uhr. Stadtfeld-Ost: F52 an der Friesenstraße 52, immer samstags um 13 Uhr. Die Vereinsräume, in denen jeden ersten Montag im Monat Haushaltswaren verteilt werden, befinden sich am Ambrosiusplatz 2. Die erste Verteilung findet am 5. Februar um 16.30 Uhr statt.