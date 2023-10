Begrünte Dächer und Fassaden sollen Schule machen in Magdeburg. Ein nichtstädtisches Vorreiterprojekt ist an der Lübecker Straße entstanden.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke, hier Karsten Luka und Julia Splitt, ist in Magdeburg Vorreiter für eine begrünte Fassade. 2021 wurde in der Lübecker Straße eine Fassade bepflanzt.

Magdeburg - Auch wenn Pflanzen eher auf dem Boden wachsen, an Wänden und Dächern funktioniert es auch ganz gut. Begrünungen an Gebäuden haben viele Vorteile und werden auch in Magdeburg immer mehr. Die Stadt will solche Bepflanzungen fördern, hat seit zwei Jahren ein Gebäudegrünkonzept und wollte im Modellprojekt an zwei Schulen und einer Rathauswand gärtnern. Bis jetzt ist jedoch noch keins der Objekte umgesetzt worden.