Verwaltung rät von Skate-Anlage am Salbker See in Magdeburg ab

Magdeburg - Um eine Skate-Anlage am Salbker See bemühen sich Stadtrat Dennis Jannack als Kinder-, Jugend- und Bildungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke und die Fraktion selbst. Jugendliche waren während der jüngsten Sitzung der Gemeinwesenarbeitsgruppe auf die Mitglieder zugekommen und hatten den Wunsch nach einer Skate-Anlage am Salbker See geäußert, erklärt Dennis Jannack in dem entsprechenden Antrag an den Stadtrat, den er gemeinsam mit seiner Fraktion stellt. Die Verwaltung hat nun Stellung genommen und verweist auf die geplante Anlage im Bereich des Gröninger Bads. Bereits 2017 war beschlossen worden, dort eine Skate-Anlage aufzubauen – die Anlage ist in die Spielplatzflächenkonzeption für die Jahre von 2021 bis 2025 eingearbeitet worden. Dafür sei auch bereits Fördergeld beantragt worden, informiert Simone Andruschek als Leiterin des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe.