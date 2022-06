Video: Automatisierter Stadtpark-Bus hat in Magdeburg seine Fahrt aufgenommen

Der automatisierte Elektrobus ?Elbi? ist in Magdeburg in die Testphase gestartet. Ab sofort pendelt er zwischen Seumestraße in der Altstadt und Stadthalle. Dienstags bis sonntags ist er von 10 bis 17 Uhr im halbstündigen Takt auf der Teststrecke unterwegs. Die Mitfahrt ist kostenlos.

Foto: Uli Lücke