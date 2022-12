Kostenexplosion Video: Bierbrauerei in Magdeburg hebt Preise an - Existenz von "Brewckau" in Gefahr?

Biertrinker müssen künftig deutschlandweit tiefer in die Tasche greifen. Zahlreiche Brauereien wie Warsteiner, Krombacher und Franziskaner heben ihre Preise an. Auch das „Brewckau“ in Magdeburg muss mitziehen.