Magdeburg - Wer in Magdeburg ausgehen möchte, steuert häufig den Hasselbachplatz an. Allerdings verstecken sich auch in den Stadtteilen viele kleine Kneipen mit ihrem ganz eigenen Charme. Die "Kneipenretter", aktuell "Magdeburger des Jahres", präsentieren ihre zehn Geheimtipps. Die Kneipen-Tipps verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet, vom Neustädter See bis nach Westerhüsen. Was die Lokale so einzigartig macht, erzählen Daniel Riecke und David Schiefer. Die beiden müssen es wissen. Denn bereits über 95 Lokale in der Landeshauptstadt haben sie mindestens einmal besucht.