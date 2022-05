Video: Künftige Oberbürgermeisterin Simone Borris zu Intel und Baustellen in Magdeburg

Magdeburg - Nach 1217 Jahren wird in Magdeburg eine Frau das Rathaus übernehmen. Simone Borris tritt am 1. Juli 2022 offiziell ihr Amt an. Was sich die künftige parteilose Oberbürgermeisterin vorgenommen hat und wie sie zu Themen wie Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, Intel-Ansiedlung, Baustellen sowie Ordnung und Sicherheit steht, erzählt sie im Interview.