Video: Welche Aufgaben Sachsen-Anhalts Ministerpräsident vom Intel-Besuch in Irland mit nach Magdeburg nimmt

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff (CDU) hat die Intel-Baustelle bei Dublin besucht und mit Managern des Chipherstellers gesprochen. Die Baustelle ähnelt der geplanten Investition in Magdeburg.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) (rechts) hat am Dienstag den Bau einer neuen Fabrik des US-Chipherstellers Intel im irischen Leixlip besichtigt.

Dublin/Magdeburg - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff zeigte sich vom Komplex in Irland beeindruckt. „So eine Riesenbaustelle habe ich noch nie gesehen“, erklärte er. Welche Schlussfolgerungen er aus dem Besuch und Gesprächen zieht, schilderte er der Volksstimme in einem Video-Interview in Irland.