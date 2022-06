Video: Mehr Grün für Magdeburg - warum Läufer und Reitsportfreunde gemeinsam Bäume pflanzen

Pflanzaktion auf dem Gelände des Rennvereins im Magdeburger Herrenkrug: Zahlreiche Helfer unterstützten, hier sind Vertreter der Barleber Schule „Ecole“ am Spaten im Einsatz: Guido und Andrea Jäger, Antje Kahlweiß sowie Mascha Neuhaus (v. l.). Nicht auf dem Foto: Lehrerin Britta Heidecke.

Magdeburg - Zwei Vereine – ein Ziel und viele Helfer: Der Herrenkrug in Magdeburg grünt seit dem 12. März 2022 ein bisschen mehr. Mitglieder des Rennvereins und der Volkslaufgemeinschaft Magdeburg packten mit Schippe und Schaufel an. 30 Bäume wurden gepflanzt – mehr als ein symbolischer Akt, versicherten die Vereine. Was Akteure, Stadtvertreter und Helfer sagen.