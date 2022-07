Video: Neue Busse fahren in Magdeburg vorerst ohne W-Lan

26 neue Standardlinienbusse gehen in Magdeburg in Betrieb. Die Fahrzeuge wurden in den vergangenen Tagen in die sachsen-anhaltische Landeshauptstadt geliefert. Sie sollen alte Fahrzeuge der Busflotte der Magdeburger Verkehrsbetriebe ersetzen. Doch eines bleibt auch bei den neuen Fahrzeugen vorerst beim alten: Es gibt keinen kabellosen Zugang zum Internet für die Fahrgäste. Dies, obwohl die Fahrzeuge dazu eigentlich ausgestattet werden können.