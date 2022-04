Bauen Video: Richtfest für die Magdeburger Hyparschale mit Protesten verbunden

Sie ist eines der Wahrzeichen im ostelbischen Panorama der Stadt Magdeburg und wird derzeit vom Boden bis in die Dachspitzen saniert. Das Richtfest für die Hyparschale sorgte am 12. Oktober 2021 für Freude, bot aber auch Anlass für Proteste am Rand der Veranstaltung.