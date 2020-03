Die Polizei hat in Magdeburg zahlreiche Autofahrer kontrolliert. Foto: dpa

Am 4. März 2020 hat die Polizei in Magdeburg verstärkt Verkehrskontrollen zur Verhinderung von Verkehrsunfällen in der Stadt durchgeführt.

Magdeburg (vs) l Hierbei seien nach Auskunft der Polizei in Magdeburg diverse Verstöße festgestellt worden. Ab den Morgenstunden des 4. März 2020 waren 35 Polizeibeamte im Einsatz. An sechs stationären Kontrollstellen wurden Geschwindigkeitsmessungen, Überprüfungen der Fahrtauglichkeit sowie Kontrollen mit den Schwerpunkten Anlegen des Sicherheitsgurtes, Nutzung des Mobiltelefons, Tragen eines Helms und Fahrradkontrollen durchgeführt. Die Geschwindigkeitsmessungen gab es vorrangig im Bereich von Kindertagesstätten und Schulen. Auch zivile Funkstreifenwagen kamen zum Einsatz. Auf der falschen Seite Insgesamt wurden 16 Geschwindigkeitsverstöße, 29 Verstöße im Zusammenhang mit der Nutzung des Mobiltelefons oder des Sicherheitsgurtes festgestellt. Auch registrierten die Beamten 47 weitere Verstöße, etwa Fahren bei Rotlicht und falsche Straßenbenutzung durch Radfahrer.

