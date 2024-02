Mit Regionalmanagern hat Magdeburg seine Bestandsbetreuung für Unternehmen neu aufgestellt. Anstelle einer auf bestimmte Bereiche konzentrierten Unterstützung rücken jetzt die Regionen der Landeshauptstadt in den Fokus.

Adam Peter Jarzombek (von links), Madlen Schipp, Stefanie Garbe und Aileen Borris deuten auf dem Stadtplan auf die Regionen in Magdeburg, in denen sie für die Betreuung von Unternehmen zuständig sind.

Magdeburg. - Unternehmen dazu zu bewegen, sich in Magdeburg anzusiedeln, ist das eine, die Belange der bereits vorhandenen Betriebe im Blick zu behalten das andere. Während bei den einen die Rahmenbedingungen im Idealfall passgenau zurechtgeschneidert werden können, sorgen sich ändernde Voraussetzungen bei alteingesessenen Firmen für einen Bedarf zur Nachsteuerung. Es geht beispielsweise um schnelles Internet, es geht um die Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), um Sprachkurse, um sich ändernde logistische Anforderung, um Wünsche nach einer räumlichen Erweiterung oder um die Suche nach Fachkräften. Um diese Belange im Blick zu behalten, sind im Wirtschaftsdezernat der Landeshauptstadt jetzt vier neue Regionalmanager angestellt. Was sind ihre Aufgaben? Was können sie erreichen? Wie arbeiten sie?