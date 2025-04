„Vive la Maus!“: Street-Art erinnert an Inhaftierung von Charles de Gaulle in Magdeburg

Der Magdeburger Künstler Thomas Andrée hat eine Bronzemaus geschaffen, die an die Inhaftierung von Charles de Gaulle in Magdeburg erinnern soll.

Magdeburg. - Der General ist zurück! Charles de Gaulle befindet sich en Miniatur in der Stadt. Wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts rüttelt er an den Gitterstäben des Gefängnisses, in dem er steckte. Seine Zellennummer: 1916. Die Jahreszahl seiner Inhaftierung in Magdeburg.