In Magdeburg gilt aktuell Stallpflicht wegen der grassierenden Vogelgrippe. Das hat auch Auswirkungen auf den Zoo. Um die Tiere zu schützen, müssen auch die Besucher teilweise einstecken.

Vogelgrippe in Magdeburg: Worauf Besucher im Zoo jetzt achten müssen

Auch im Magdeburger Zoo werden Maßnahmen zum Schutz der Vögel, wie dieser Geier, ergriffen.

Magdeburg. - Die Vogelgrippe hat Deutschland aktuell fest im Griff: Vielerorts erkranken Vögel und sterben in freier Wildbahn, Geflügelbetriebe werden zur Aufstallung verpflichtet. Auch der Magdeburger Zoo trifft zum Schutz von Mensch und Tier Maßnahmen. Was Besucher jetzt beachten müssen.