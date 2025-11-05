weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Magdeburger Zoo trifft Maßnahmen wegen Vogelgrippe: Was das für Besucher bedeutet

Auch Geier, Flamingos und co. betroffen Vogelgrippe in Magdeburg: Worauf Besucher im Zoo jetzt achten müssen

In Magdeburg gilt aktuell Stallpflicht wegen der grassierenden Vogelgrippe. Das hat auch Auswirkungen auf den Zoo. Um die Tiere zu schützen, müssen auch die Besucher teilweise einstecken.

Von Johanna Flint Aktualisiert: 06.11.2025, 14:43
Auch im Magdeburger Zoo werden Maßnahmen zum Schutz der Vögel, wie dieser Geier, ergriffen.
Auch im Magdeburger Zoo werden Maßnahmen zum Schutz der Vögel, wie dieser Geier, ergriffen. Foto: Renke Möller

Magdeburg. - Die Vogelgrippe hat Deutschland aktuell fest im Griff: Vielerorts erkranken Vögel und sterben in freier Wildbahn, Geflügelbetriebe werden zur Aufstallung verpflichtet. Auch der Magdeburger Zoo trifft zum Schutz von Mensch und Tier Maßnahmen. Was Besucher jetzt beachten müssen.