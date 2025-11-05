Auch Geier, Flamingos und co. betroffen Vogelgrippe in Magdeburg: Worauf Besucher im Zoo jetzt achten müssen
In Magdeburg gilt aktuell Stallpflicht wegen der grassierenden Vogelgrippe. Das hat auch Auswirkungen auf den Zoo. Um die Tiere zu schützen, müssen auch die Besucher teilweise einstecken.
Aktualisiert: 06.11.2025, 14:43
Magdeburg. - Die Vogelgrippe hat Deutschland aktuell fest im Griff: Vielerorts erkranken Vögel und sterben in freier Wildbahn, Geflügelbetriebe werden zur Aufstallung verpflichtet. Auch der Magdeburger Zoo trifft zum Schutz von Mensch und Tier Maßnahmen. Was Besucher jetzt beachten müssen.