Im Keller der Sekundarschule Burgbreite in Wernigerode erwacht eine Miniaturwelt zum Leben: Über 300 Meter Gleis, digitale Technik und ein Kamerazug, der die Perspektive eines Mini-Lokführers zeigt. Die Modellbahn-Ausstellung im November verspricht faszinierende Einblicke – bei freiem Eintritt.

Junge und junggebliebene Modellbauer laden im November zur Präsentation ihrer Miniaturwelten- und züge in die Wernigeröder Sekundarschule Burgbreite ein.

Wernigerode/ii. - Wenn abends im Keller der Sekundarschule Burgbreite in Wernigerode noch Licht brennt, ist es wieder so weit. Der Staub der letzten Monate wird von den Gleisen geputzt. Es wird alles vorbereitet für die große jährliche Modellbau-Ausstellung, die dieses Mal bereits im November ansteht.