Vom Ei bis zum Huhn Tierischer Nachwuchs geplant: In dieser Magdeburger Kita wird ein Brutkasten aufgestellt

Wie wird aus einem Ei eigentlich ein Huhn? Ein Geflügelzuchtverein in Magdeburg will in einer Kita den Brut- und Schlüpfvorgang praxisnah und kindgerecht erklären.