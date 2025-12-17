Zum Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sind laut Polizei XX Veranstaltungen angemeldet. Neben den von der Stadt mit Kirchen und Vereinen geplanten offiziellen Gedenkveranstaltungen gibt es auch private Anmeldungen.

Von Gottesdienst bis Lichterkette: Zwölf Veranstaltungen am Samstag in Magdeburg angemeldet

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gab es im vergangenen Jahr bereits eine Lichterkette im Gedenken an die Opfer und Betroffenen der Amokfahrt.

Magdeburg. - Wenn sich am Samstag (20. Dezember 2025) der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt das erste Mal jährt, gibt es eine Reihe an Gedenkveranstaltungen. Neben dem offiziell von der Stadt und Partnern organisierten Gedenktag mit Veranstaltungen wie Gottesdiensten und Lichterkette gibt es laut Polizei auch Anmeldungen von Privatpersonen für Versammlungen.