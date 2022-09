Von Restaurant bis Rutsche: Das plant die Stadt für den Barleber See

Magdeburg - So gut wie kein Mensch verirrt sich im September 2022 an den Strand des Barleber Sees in Magdeburg. Der Wind bläst stürmisch, Regen fällt auf den Sand. Nur einige Arbeiter graben am Weg in der Erde. Wo vor wenigen Wochen noch die Badegäste in der Sonne lagen und sich im Wasser abkühlten, haben jetzt nur noch die Bauleute das Sagen.