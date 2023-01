Vor Freigabe Video: Läufer erobern neuen Tunnel am Magdeburger Hauptbahnhof

Eine besondere Premiere erlebten am Sonntagvormittag des 22. Januars 2023 Sportler und Freunde des Vereins Magdeburger Laufkultur 08. Sie durften als Erste durch den neuen Tunnel am Hauptbahnhof laufen, wie unsere Bilder und die Ergebnisse zeigen. Der Tunnel wird erst am 1. April 2023 offiziell freigegeben.