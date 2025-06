In der Mai-Sitzung des Stadtrats Osterwieck hat Rohrsheims Ortsbürgermeister Hans-Jörg Gifhorn einen Brief der ortsansässigen Kita-Kinder vorgelesen, mit dem sie für den Erhalt ihres Kindergartens kämpfen. Der Schließungsbeschluss steht nun am 26. Juni auf der Tagesordnung.

Osterwieck. - Die Schließung der Kitas in Rohrsheim und Bühne. Die Aussichten des Bürgerbegehrens für den Erhalt aller kommunalen Kindertagesstätten in Osterwieck. Die drastische Erhöhung der Friedhofsgebühren. Kurz vor der Sommerpause hat es die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung in Osterwieck noch einmal in sich. Am Donnerstag, 26. Juni, um 19 Uhr stehen für die Abgeordneten im Bunten Hof maßgebliche Entscheidungen an für die künftige Entwicklung der Einheitsgemeinde.