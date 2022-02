Voting-Start für Monopoly Magdeburg: So können Spiele-Fans über Straßen abstimmen 

Die Abstimmung ist offiziell eröffnet: Bis zum 31. März können Interessierte das Spielfeld der Monopoly Edition Magdeburg mitgestalten. So funktioniert die Teilnahme.

Magdeburg (vs) - Es ist so weit: Spielefreunde können bis zum 31. März darüber entscheiden, welche der 258 vorgeschlagenen Straßen es aufs Feld der Monopoly Edition Magdeburg schaffen. Nur für 22 Orte ist Platz. Zuvor folgten mehr als 5.000 Einwohner dem Aufruf, Vorschläge und Ideen zur Gestaltung des Spiels einzureichen, heißt es von den Machern in einer Mitteilung.

Außer den Straßen wurden auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Kartentexte vorgeschlagen, berichten die Initiatoren. Darunter Klassiker wie die Grüne Zitadelle oder der Magdeburger Dom. "Wir sind überwältigt von der Resonanz der Magdeburger", freut sich Florian Freitag von der Agentur polar|1, die das Spiel in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Spieleverlag Winning Moves realisiert.

Online-Wahl: Jeder darf drei Stimmen abgeben

Abgestimmt werden kann auf der Website www.magdeburg-spiele.de. Jeder Einwohner Magdeburgs hat genau drei Stimmen und kann täglich einmal abstimmen. "Welche Straßen es dann tatsächlich aufs Spielfeld geschafft haben, wird zur Präsentation des Spiels in einigen Monaten feststehen", erklärt Florian Freitag weiter.

Bis dahin arbeiten die Macher fleißig weiter an der Gestaltung des Spiels. Magdeburger können gespannt sein, denn es sollen unter anderem bekannte Sehenswürdigkeiten und Fotomotive der Stadt auf Spielkarton und Spielbrett abgebildet werden.