Wahl zum Magdeburger des Jahres: Hobbyläufer laufen 24 Stunden und sammeln Spenden für Mukoviszidose-Kranke

Sie sind unermüdlich im Einsatz, um andere in Bewegung zu bringen. Drei Hobbyläufer wurden bei der Wahl zum Magdeburger des Jahres geehrt.

Magdeburg - Was zeichnet einen Magdeburger des Jahres aus? Er hat eine gute Idee, er ist meistens in seiner Freizeit aktiv, er ist im Idealfall nicht allein und manchmal auch etwas verrückt. So wie Ingo Sparenberg, Sabine und Heiko Björn, die fünften Gewinner bei der Wahl zum Magdeburger des Jahres 2021.