Wahlplakate: Magdeburg kassiert Bußgelder von Parteien

Magdeburg - Aktuell strahlen in Magdeburg Frauen und Männer von Plakaten am Straßenrand für die Stadtführung um die Wette. Am 24. April 2022 ist Oberbürgermeisterwahl. Die Zahlungsaufforderungen, welche die Stadt aktuell an reichlich Plakatsünder verschickt, gelten nicht den OB-Kandidaten. Sie ahnden Missetaten von Wahlkämpfern 2021.