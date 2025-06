Ein gemeinsamer Ausflug, der mehr als nur schöne Ausblicke brachte – ein Magdeburger Pflegedienst setzt ein Zeichen der Solidarität und übergab eine Spende an das Hospiz im Luisenhaus der Pfeifferschen Stiftungen.

Spende in Magdeburg überreicht

Magdeburg. - Frische Luft, gemeinsame Bewegung und ein solidarisches Ziel: Beim diesjährigen Team-Tag der Mobilen Krankenpflege Magdeburg stand nicht nur das Naturerlebnis im Vordergrund.

Mit einer Wanderung verband das Team Gemeinschaft mit sozialem Engagement – und spendete 1.500 Euro an das Hospiz im Luisenhaus der Pfeifferschen Stiftungen. Die Summe kam durch eine Spendenaktion im Rahmen des Wandertags unter dem Motto „Wandern für einen guten Zweck“ zusammen.

100 Engagierte aus Magdeburg wandern für den guten Zweck

Der diesjährige Team-Tag führte Mitarbeitende des Pflegedienstes sowie deren Familien zur Rabenklippe bei Bad Harzburg. Insgesamt nahmen rund 100 Personen an der Wanderung teil. Für jede teilnehmende Person spendete die Geschäftsführung 15 Euro an das Hospiz.

Philipp Schulz (Teil der Geschäftsführung der Mobilen Krankenpflege Magdeburg GmbH) übergab den Spendenscheck an Katharina Scholz (Leitung Hospiz) vor dem Hospiz im Luisenhaus der Pfeifferschen Stiftungen. Foto: Mobile Krankenpflege Magdeburg

Die symbolische Scheckübergabe fand am 12. Juni 2025 statt. Philipp Schulz, Teil der Geschäftsführung der Mobilen Krankenpflege Magdeburg, überreichte die Spende an Frau Scholz, Bereichsleiterin des Hospizes im Luisenhaus. „Es ist uns ein Herzensanliegen, die wertvolle Arbeit des Hospizes zu unterstützen. Unser Team hat mit großer Freude an der Aktion teilgenommen – denn gemeinsam Gutes zu tun verbindet und bewegt“, sagt Schulz.

Ziel der Aktion war es, neben dem gemeinschaftlichen Erlebnis in der Natur auch ein Zeichen der Solidarität mit schwerkranken Menschen zu setzen. Die Spende soll die Arbeit im Hospiz unterstützen und die dort tätigen Mitarbeitenden entlasten.