Magdeburg. - Im Rahmen ihres Sanierungsverfahrens haben die wirtschaftlich angeschlagenen Pfeifferschen Stiftungen in einem Bieterverfahren ihre beiden Kliniken in Magdeburg und Lostau sowie ihr Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) an die Uniklinik verkauft. Zum 1. August 2025 erfolgt der Trägerwechsel. Was Patienten jetzt wissen müssen, hat die Uniklinik in einer Übersicht aufgelistet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.