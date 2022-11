Nahverkehr in Magdeburg Wann vor der „Sket-Passage“ ein neuer Unterstand für Fahrgäste errichtet werden soll

Vor dem neuen Einkaufszentrum „Sket-Passage“ in der Schönebecker Straße in Magdeburg-Buckau warten Fahrgäste derzeit ohne Dach und Sitzgelegenheit. Was die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zu der Situation sagen.