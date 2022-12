Warten auf Muschelkalk-Block für zerstörte Apel-Skulptur

Was fehlt, damit die zerstörte Apel-Skulptur „Die fünf Sinne“ am Magdeburger Rathaus wieder aufgestellt werden kann und wie sie künftig geschützt werden kann.

Magdeburg - Erst im vergangenen Jahr wurde der Magdeburger Künstler Heinrich Apel gewürdigt, indem ein Bereich in der Leiterstraße den Namen Heinrich-Apel-Platz erhalten hat. Zugleich hat die Wanderbewegung Magdeburg einen Heinrich-Apel-Rundgang durch die Stadt entwickelt. Allerdings: Ein Kunstwerk kann unterwegs aktuell nicht besichtigt werden. Bei Reinigungsarbeiten wurde Ende August in diesem Jahr die Skulptur „Die fünf Sinne“ umgefahren. Auf Nachfrage der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz im Stadtrat erklärt Kulturbeigeordnete Regina-Dolores Stieler-Hinz nun, wie es mit der Skulptur weitergehen soll, die in der Zwischenzeit im Kunstdepot der Stadt aufbewahrt wurde. Stieler-Hinz stellt mit der Beantwortung klar, dass die Plastik, die schon mehrfach beschädigt wurde, repariert und wieder aufgestellt werden soll. Wann das passiert, hänge davon ab, wann ein entsprechend großer Block aus Muschelkalk für die Säule geliefert werden kann, berichtet die Kulturbeigeordnete. Die zerbrochenen Bronzefiguren seien bereits zur Reparatur in einer Bildgießerei abgegeben worden. Auch diese könne die Reparatur aber nur langfristig einplanen.