Warum auf dem Bauhof-Gelände am Winterhafen in Magdeburg sondiert wird

Was aus dem Bauhof-Gelände am Winterhafen in Magdbeurg wird, ist offen. Ein Schulneubau ist vom Tisch. Dennoch haben unlängst erste Untersuchungen begonnen.

Eingang zum alten Bauhof am Winterhafen in Magdeburg.

Magdeburg - Eine mehrzügige Gemeinschaftsschule wird auf dem bisherigen Bauhof-Gelände am Winterhafen nicht gebaut. So viel steht seit der jüngsten Stadtratssitzung fest. Das Gremium hat sich mehrheitlich für einen Alternativvorschlag der Verwaltung ausgesprochen, wonach eine neue Schule am Universitätsplatz errichtet werden soll. Zuvor hatte es scharfe Kritik am Winterhafen-Standort gegeben.