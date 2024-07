Bus und Bahn werden in Magdeburg und Umgebung ab 1.8. teurer. Überall? Nicht überall. Wichtige Angebote bleiben günstig - anders als in Magdeburg. Warum ist das so?

Warum bleiben in kleinen Städten Ticketpreise gleich, die in Magdeburg steigen?

Magdeburg - In Magdeburg, im Landkreis Börde, im Jerichower Land und im Salzlandkreis steigen um 1. August 2024 die Ticketpreise einmal wieder. Dass dies unter dem Schlagwort „Tarifmaßnahme“ läuft, ist der Magdeburger Volksstimme einen Kommentar wert.



Und die Tageszeitung aus der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt hat zusammengetragen, um wie viel sich welche Preise für Magdeburg genau erhöhen. Doch ein Blick in die Tariftabellen zeigt auch: In kleinen Städten bleiben die Preise für verschiedene Angebote gleich, die in Magdeburg teurer werden. Ist das gerecht? Woran liegt das?