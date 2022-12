Warum das Magdeburger Konservatorium und Unicef gemeinsam zum Konzert einladen

Magdeburg - Der Anruf vom Leiter der Magdeburger Musikschule Stephan Schuh kam an einem Freitagnachmittag. Gudrun Goes, langjähriger Kopf der Unicef-Arbeitsgruppe Magdeburg, weiß es noch genau, denn es war für sie „wirklich ein schöner Glücksmoment“, so erzählt sie. „Er fragte, ob wir das sehr erfolgreiche Konzert des letzten Jahres wiederholen wollen. Natürlich stimmte unsere Unicef-AG sofort zu“, berichtet Goes.