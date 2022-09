Warum das Oli-Logo nach 30 Jahren wieder angeknipst werden kann

Die Leuchtreklame des Oli-Kinos in Magdeburg blieb 30 Jahre lang dunkel. Nun wird sie zum ersten Mal wieder eingeschaltet.

Das Logo des Oli-Kinos in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - Mehr als 30 Jahre lang brannte das Leuchtzeichen des Oli-Kinos an der Olvenstedter Straße in Magdeburg nicht. Mitte der 1930er Jahre im Stile des Neuen Bauens vom Architekten Carl Krayl geplant, eröffnete das Haus am 9. September 1936 seine Pforten.