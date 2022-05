Warum der Magdeburger Stadtrat weiter auf Wohnungsabriss setzt

Entwurf für das neue Quartier am Magdeburger Schrotebogen (kleinere Wohnblöcke oben in der Bildmitte) und ein neues Hochhaus am Ufer des Neustädter Sees (vorne links). Der zum Abriss vorgesehene Zehngeschosser am Schrotebogen 16-20 fehlt in dieser Animation bereits. Er schließt das in diesem Entwurf zur kleinteiligen Neubebauung vorgesehene Karree aktuell noch nach links ab.

Entwurf: Duong & Schrader