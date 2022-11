Warum die Magdeburger Stadtbibliothek einen Vogel hat

Die Stadtbibliothek Magdeburg konnte einen ungewöhnlichen Besucher begrüßen. Der gefiederte Bücherfreund ist dort in guter Obhut.

Magdeburg - Einen mehr als ungewöhnlichen Besucher begrüßten die Mitarbeiter der Magdeburger Stadtbibliothek am 5. November 2022. Gegen halb elf am Vormittag flatterte ein kleiner Wellensittich direkt durch den Haupteingang der Bücherburg am Breiten Weg.