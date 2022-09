Warum die Mobile Wache in Magdeburg durch alle Stadtteile tourt

Beamte aus den Magdeburger Polizeirevieren und dem Ordnungsamt wollen wissen, was die Magdeburger bewegt. Zweimal pro Woche macht die Mobile Wache deshalb Station in den Stadtteilen.

Magdeburg - „Kommen die Magdeburger nicht zu uns, gehen wir zu ihnen!“ Gerade erst hat die Polizei in Magdeburg eingeräumt, dass die Elbestädter die Stadtwache in der Halberstädter Straße in Magdeburg nur wenig nutzen. Deshalb drehen Polizei und Ordnungsamt den Spieß um. Mit Besuchen der Mobilen Wache in den Stadtteilen, um die Menschen direkt anzusprechen. Mit mehr Erfolg?