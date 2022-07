Warum die MVB am Neustädter See erneut Fällungen durchgeführt haben

In der Straßenbahnwendeschleife am Neustädter See wurden mehrere Bäume gefällt. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) begründen, warum das notwendig war.

Magdeburg - Ein Volksstimme-Leser mit Wohnsitz am Neustädter See in Magdeburg meldete sich in der Redaktion, um über die Fällungen zahlreicher Bäume in der Wendeschleife der Straßenbahn zu berichten. Sie hätten auch dem Lärmschutz gedient, meint der Anwohner. Ob diese im Zusammenhang mit den laufenden Gleisbauarbeiten stehen, will er wissen.