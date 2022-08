Warum die Radwege am Damaschkeplatz rot angestrichen werden

Die Radwege am Magdeburger Damaschkeplatz sorgen seit Ende 2020 für Diskussionen. Nun wird mit einem roten Anstrich ein vorläufiger Schlussstrich darunter gezogen.

Der neue, rote Radweg am Magdeburger Damaschkeplatz.

Magdeburg - So viel Rot wie in diesen Tagen haben Magdeburgs Radfahrer wohl noch nie gesehen - und das ausnahmsweise nicht wegen rücksichtsloser Autofahrer. Erst waren die neuen Radwege im Bereich der Tunnelbaustelle in der Ernst-Reuter-Allee rot asphaltiert worden. Jetzt werden die Radwege rund um den neu gestalteten Damaschkeplatz mit roter Farbe versehen.