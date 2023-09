Tempo 30 ist für die Galileostraße in Reform beschlossene Sache. Doch bis die Regelung in Kraft tritt, werden sich die Anwohner noch ein wenig gedulden müssen.

Blick in die Galileostraße in Reform.

Magdeburg - Verkehrssicherheit in den Stadtteil zu bringen – das ist das Ziel von Tempo 30 auf der Galileostraße. Doch die Schilder lassen auf sich warten. Zwar gibt es die Entscheidung für die neue Geschwindigkeitsbegrenzung, doch umgesetzt werden soll sie erst, wenn auch der Fußweg an der Straße am Rande von Neu-Reform neu gestaltet wird. Warum nicht bereits jetzt das Tempo-30-Gebot in Kraft gesetzt werden kann, wollte Mathias Luther als Vertreter der Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit Reform während der Einwohnerfragestunde des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr erfahren.