Warum dieses Gutshof-Foto einem Magdeburger Ortschronisten Rätsel aufgibt

Magdeburg - Wenn es um historische Ansichten und Geschichten aus Alt-Olvenstedt geht, ist Werner Hasenkrug der richtige Mann. Der gebürtige Olvenstedter, Jahrgang 1949, ist Jäger und Sammler historischer Aufnahmen und Dokumente. Sein selbst gestecktes Ziel, so viele Häuser wie möglich vom früheren Bördedorf auf einem Foto festzuhalten, stellt ihn nun vor ein bislang ungelöstes Rätsel: „Von einem Bekannten habe ich eine historische Aufnahme erhalten, die ich überhaupt nicht zuordnen kann“, so Werner Hasenkrug, der wegen seiner in den 1970er Jahren gestarteten Sammelleidenschaft auch als Olvenstedter Lexikon gilt.