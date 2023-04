Intel will in Magdeburg in Halbleiter investieren. Damit verbunden ist auch eine besondere Firmenphilosophie, die schon vor dem ersten Spatenstich für die Chip-Fabrik zu sehen ist.

Magdeburg - lntel hat am 12. April 2023 seine Ankündigung eingelöst und sich erstmals öffentlich für das Gemeinwohl engagiert. Auf dem Hegelspielplatz beteiligten sich zehn der bereits in Magdeburg beschäftigten Mitarbeiter an einem Aufräumeinsatz im Rahmen der Aktion „Magdeburg putzt sich“.

Der Termin war von der Freiwilligenagentur Magdeburg gemeinsam mit weiteren Teilnehmern wie der Volkshochschule, der Auslandsgesellschaft und der Kita „Mandala“ anberaumt worden. Die insgesamt etwa 40 Teilnehmern aus allen Einrichtungen trotzten dem starken Regen und säuberten Sandkästen, fegten Wege und sammelten Müll. Der Stadtgartenbetrieb unterstützte die Aktion.

Die Intel-Mitarbeiter Ronny Schuck (l.) und David Schreiner beim Arbeitseinsatz auf dem Hegelspielplatz. Rainer Schweingel

Trend aus Amerika

Für Birgit Bursee von der Freiwilligenagentur reihte sich der erste Einsatz der „Intelianern“ in einen Trend ein. Vor allem in Firmen mit Hauptsitz in Amerika, aber zunehmend auch in hier beheimateten Firmen komme immer häufiger Wunsch, sich im Rahmen von Unternehmenaktionen statt bei einem Kegelabend lieber fürs Gemeinwohl zu engagieren.

“Wir führen dann die Interessenten mit Einrichtungen zusammen, die solche ehrenamtliche Hilfe benötigen. Am Mittwoch sei es eben der Hegelspielplatz. Wer Hilfe anbieten möchte oder Hilfe benötigt kann sich dabei jederzeit bei der Freiwilligenagentur melden. Sie vermitteln denn die Interessenten. Genutzt werden kann übrigens auch eine App der Freiwilligenagentur. Sie listet übersichtlich Aktionen und Anbieter auf.

Firmenphilosophie von Intel

Intel hatte im Rahmen der geplanten Firmenansiedlung angekündigt, die auch an deren Standorten herrschende Firmenphilosophie umzusetzen. Dabei können Mitarbeiter Arbeitsstunden für gemeinnützige Projekte leisten, erklärte Intel-Sprecher Benjamin Barteder. Das Unternehmen spendiere dann zusätzlich für die geleisteten Stunden Geld für die Einrichtung, in der die Stunden absolviert wurden.