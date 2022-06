Warum Louis Armstrong an einer Fassade in Magdeburg-Stadtfeld trompetet

In Magdeburg-Stadtfeld ist der Weltstar Louis Armstrong an einer Hausfassade aufgetaucht. Weitere Motive sind bei dem Graffitiprojekt eines Geschäftsinhabers noch geplant.

Louis Armstrong ist an einer Fassade in Magdeburg-Stadtfeld zu sehen.

Magdeburg - Am 6. April 1965 kommt ein echter Weltstar nach Magdeburg. Im Rahmen einer Tour durch die DDR steht der legendäre Louis Armstrong auf der Bühne der Hermann-Gieseler-Halle. In Erinnerung an diesen einmaligen Auftritt hat der Stadtfelder Jürgen Dickmann jetzt dessen Konterfei auf die Fassade seines Hauses sprayen lassen.