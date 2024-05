Mehrere hundert Demo-Teilnehmer setzten am Sonntag (26.5.2024) ein Zeichen für besseren, familienfreundlichen Ausbau der Fahrradinfrastruktur.

Magdeburg. - Wie cool ist das denn! Wo sonst die Autos rollen, durften gestern Kinder und Erwachsene durch den Citytunnel am Bahnhof radeln, was besonders bei den Jüngsten für Begeisterung sorgte. Gleich danach Verschnaufpause mit Eis beim Picknick mitten auf der Ernst-Reuter-Allee – ein selbstbewusstes Zeichen setzten damit am Sonntag rund 350 Teilnehmer der dritten Familien-Fahrrad-Demonstration.